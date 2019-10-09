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РИА Новости
Культура

Звездные стилисты рассказали, как выбрать идеальную форму бровей

23:14 09.10.2019
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© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniПевица Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards. 3 июня 2019 года
Певица Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards. 3 июня 2019 года
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Стилисты Дэймон Робертс и Келли Бейкер, которые работали с Опрой Уинфри, сестрами Кардашьян и другими звездами, рассказали, как сделать идеальные брови, подходящие к форме лица, на примере знаменитостей, сообщает Who What Wear.

Квадрат

"Для тех, у кого квадратное лицо, оптимально смягчать черты с помощью тонких, округлых бровей, которые можно даже немного укоротить", — посоветовала Бейкер.
Пример: актрисы Анджелина Джоли и Сандра Буллок.
© AFP 2019 / Tiziana FabiАнджелина Джоли
Анджелина Джоли
1 из 2
Анджелина Джоли
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
© AFP 2019 / Getty Images / Tibrina HobsonСандра Буллок
Сандра Буллок
2 из 2
Сандра Буллок
© AFP 2019 / Getty Images / Tibrina Hobson
1 из 2
Анджелина Джоли
© AFP 2019 / Tiziana Fabi
2 из 2
Сандра Буллок
© AFP 2019 / Getty Images / Tibrina Hobson

Круг

"Чтобы сделать взгляд более открытым, круглолицым не повредит небольшой изгиб, — рассказала Бейкер. — Чем круглее лицо, тем выше дуга".
© AP Photo / Evan Agostini/InvisionПевица Селена Гомес
Певица Селена Гомес
1 из 2
Певица Селена Гомес
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionТелеведущая Опра Уинфри
Телеведущая Опра Уинфри
2 из 2
Телеведущая Опра Уинфри
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
1 из 2
Певица Селена Гомес
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
2 из 2
Телеведущая Опра Уинфри
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
"Но важно не переборщить, а то будете выглядеть суровыми и злыми", — добавила Робертс.
Пример: певица Селена Гомес, телеведущая Опра Уинфри.

Прямоугольник

По мнению стилистов, людям с вытянутыми лицами подойдут прямые брови.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Сара Джессика Паркер в отеле Ritz-Carlton, где она представила свой фильм "Я не знаю, как она делает это".
Сара Джессика Паркер представила в Москве фильм Я не знаю, как она делает это
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Американская актриса Сара Джессика Паркер в отеле Ritz-Carlton, где она представила свой фильм "Я не знаю, как она делает это".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Джоан Смоллс на красной дорожке фильма "Девушки солнца" (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
Модель Джоан Смоллс
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Модель Джоан Смоллс на красной дорожке фильма "Девушки солнца" (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2
Американская актриса Сара Джессика Паркер в отеле Ritz-Carlton, где она представила свой фильм "Я не знаю, как она делает это".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2
Модель Джоан Смоллс на красной дорожке фильма "Девушки солнца" (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Слишком угловатые брови в таком случае старят. Поэтому я всегда советую мягкую форму", — объяснила Бейкер.
Пример: актриса Сара Джессика Паркер, топ-модель Джоан Смоллс.

Овал

Стилисты порекомендовали людям с овальным лицом выбирать тонкую форму бровей с акцентом на глубину, но не длину.
© AP Photo / Invision / Chris PizzelloБейонсе
Бейонсе
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Бейонсе
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© AFP 2019 / Invision / Richard ShotwellДжессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards
Джессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards
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Джессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards
© AFP 2019 / Invision / Richard Shotwell
1 из 2
Бейонсе
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
2 из 2
Джессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards
© AFP 2019 / Invision / Richard Shotwell
Пример: певица Бейонсе, актриса Джессика Альба.

В форме "сердца"

Для тех, у кого лицо в форме "сердца" (заостренный подбородок — Прим.ред.), важно визуально его немного укоротить. Для этого можно сделать широкие округлые брови с небольшим изгибом.
© AFP 2019 / Wire Image/Michael loccisanoКортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
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Кортни Кардашьян
© AFP 2019 / Wire Image/Michael loccisano
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале.
Актриса Риз Уизерспун
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Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 из 2
Кортни Кардашьян
© AFP 2019 / Wire Image/Michael loccisano
2 из 2
Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Пример: звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян, актриса Риз Уизерспун.

Ромб

Робертс и Бейкер рассказали, что у людей с ромбовидной формой лица больше всех вариантов выбора формы бровей благодаря пропорциональному соотношению лба и подбородка.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАмериканская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года
Американская певица Рианна
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Американская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес
2 из 2
Американская певица Дженнифер Лопес
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
1 из 2
Американская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
2 из 2
Американская певица Дженнифер Лопес
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
Форма может быть как тонкой, так и широкой. Главное, сделать аккуратный изгиб.
Пример: певицы Рианна и Дженнифер Лопес.
Кадр из фильма Красотка
6 октября, 23:56Культура
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