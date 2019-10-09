Звездные стилисты рассказали, как выбрать идеальную форму бровей

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Стилисты Дэймон Робертс и Келли Бейкер, которые работали с Опрой Уинфри, сестрами Кардашьян и другими звездами, рассказали, как сделать идеальные брови, подходящие к форме лица, на примере знаменитостей, сообщает Who What Wear.
Квадрат
"Для тех, у кого квадратное лицо, оптимально смягчать черты с помощью тонких, округлых бровей, которые можно даже немного укоротить", — посоветовала Бейкер.
Пример: актрисы Анджелина Джоли и Сандра Буллок.
Круг
"Чтобы сделать взгляд более открытым, круглолицым не повредит небольшой изгиб, — рассказала Бейкер. — Чем круглее лицо, тем выше дуга".
© AP Photo / Evan Agostini/InvisionПевица Селена Гомес
1 из 2
Певица Селена Гомес
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionТелеведущая Опра Уинфри
2 из 2
Телеведущая Опра Уинфри
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
1 из 2
Певица Селена Гомес
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
2 из 2
Телеведущая Опра Уинфри
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
"Но важно не переборщить, а то будете выглядеть суровыми и злыми", — добавила Робертс.
Пример: певица Селена Гомес, телеведущая Опра Уинфри.
Прямоугольник
По мнению стилистов, людям с вытянутыми лицами подойдут прямые брови.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Сара Джессика Паркер в отеле Ritz-Carlton, где она представила свой фильм "Я не знаю, как она делает это".
1 из 2
Американская актриса Сара Джессика Паркер в отеле Ritz-Carlton, где она представила свой фильм "Я не знаю, как она делает это".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Джоан Смоллс на красной дорожке фильма "Девушки солнца" (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
2 из 2
Модель Джоан Смоллс на красной дорожке фильма "Девушки солнца" (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
1 из 2
Американская актриса Сара Джессика Паркер в отеле Ritz-Carlton, где она представила свой фильм "Я не знаю, как она делает это".
2 из 2
Модель Джоан Смоллс на красной дорожке фильма "Девушки солнца" (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.
"Слишком угловатые брови в таком случае старят. Поэтому я всегда советую мягкую форму", — объяснила Бейкер.
Пример: актриса Сара Джессика Паркер, топ-модель Джоан Смоллс.
Овал
Стилисты порекомендовали людям с овальным лицом выбирать тонкую форму бровей с акцентом на глубину, но не длину.
© AP Photo / Invision / Chris PizzelloБейонсе
1 из 2
Бейонсе
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© AFP 2019 / Invision / Richard ShotwellДжессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards
2 из 2
Джессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards
1 из 2
Бейонсе
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
2 из 2
Джессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards
Пример: певица Бейонсе, актриса Джессика Альба.
В форме "сердца"
Для тех, у кого лицо в форме "сердца" (заостренный подбородок — Прим.ред.), важно визуально его немного укоротить. Для этого можно сделать широкие округлые брови с небольшим изгибом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале.
2 из 2
Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале.
2 из 2
Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале.
Пример: звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян, актриса Риз Уизерспун.
Ромб
Робертс и Бейкер рассказали, что у людей с ромбовидной формой лица больше всех вариантов выбора формы бровей благодаря пропорциональному соотношению лба и подбородка.
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАмериканская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года
1 из 2
Американская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес
2 из 2
Американская певица Дженнифер Лопес
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
1 из 2
Американская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
2 из 2
Американская певица Дженнифер Лопес
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
Форма может быть как тонкой, так и широкой. Главное, сделать аккуратный изгиб.
Пример: певицы Рианна и Дженнифер Лопес.