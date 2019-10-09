Звездные стилисты рассказали, как выбрать идеальную форму бровей

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Стилисты Дэймон Робертс и Келли Бейкер, которые работали с Опрой Уинфри, сестрами Кардашьян и другими звездами, рассказали, как сделать идеальные брови, подходящие к форме лица, на примере знаменитостей, . Стилисты Дэймон Робертс и Келли Бейкер, которые работали с Опрой Уинфри, сестрами Кардашьян и другими звездами, рассказали, как сделать идеальные брови, подходящие к форме лица, на примере знаменитостей, сообщает Who What Wear.

Квадрат

"Для тех, у кого квадратное лицо, оптимально смягчать черты с помощью тонких, округлых бровей, которые можно даже немного укоротить", — посоветовала Бейкер.

Пример: актрисы Анджелина Джоли и Сандра Буллок.

Круг

"Чтобы сделать взгляд более открытым, круглолицым не повредит небольшой изгиб, — рассказала Бейкер. — Чем круглее лицо, тем выше дуга".

© AP Photo / Evan Agostini/Invision Певица Селена Гомес 1 из 2 Певица Селена Гомес © AP Photo / Evan Agostini/Invision © AP Photo / Jordan Strauss/Invision Телеведущая Опра Уинфри 2 из 2 Телеведущая Опра Уинфри © AP Photo / Jordan Strauss/Invision 1 из 2 Певица Селена Гомес © AP Photo / Evan Agostini/Invision 2 из 2 Телеведущая Опра Уинфри © AP Photo / Jordan Strauss/Invision

"Но важно не переборщить, а то будете выглядеть суровыми и злыми", — добавила Робертс.

Пример: певица Селена Гомес, телеведущая Опра Уинфри.

Прямоугольник

По мнению стилистов, людям с вытянутыми лицами подойдут прямые брови.

"Слишком угловатые брови в таком случае старят. Поэтому я всегда советую мягкую форму", — объяснила Бейкер.

Пример: актриса Сара Джессика Паркер, топ-модель Джоан Смоллс.

Овал

Стилисты порекомендовали людям с овальным лицом выбирать тонкую форму бровей с акцентом на глубину, но не длину.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello Бейонсе 1 из 2 Бейонсе © AP Photo / Invision / Chris Pizzello © AFP 2019 / Invision / Richard Shotwell Джессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards 2 из 2 Джессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards © AFP 2019 / Invision / Richard Shotwell 1 из 2 Бейонсе © AP Photo / Invision / Chris Pizzello 2 из 2 Джессика Альба на на церемонии награждения Teen Choice Awards © AFP 2019 / Invision / Richard Shotwell

Пример: певица Бейонсе, актриса Джессика Альба.

В форме "сердца"

Для тех, у кого лицо в форме "сердца" (заостренный подбородок — Прим.ред.), важно визуально его немного укоротить. Для этого можно сделать широкие округлые брови с небольшим изгибом.

Пример: звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян, актриса Риз Уизерспун.

Ромб

Робертс и Бейкер рассказали, что у людей с ромбовидной формой лица больше всех вариантов выбора формы бровей благодаря пропорциональному соотношению лба и подбородка.

© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer Американская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года 1 из 2 Американская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года © AP Photo / Invision/Vianney Le Caer © AP Photo / Invision / Evan Agostini Американская певица Дженнифер Лопес 2 из 2 Американская певица Дженнифер Лопес © AP Photo / Invision / Evan Agostini 1 из 2 Американская певица Рианна на премьере фильма "8 подруг Оушена". 13 июня 2018 года © AP Photo / Invision/Vianney Le Caer 2 из 2 Американская певица Дженнифер Лопес © AP Photo / Invision / Evan Agostini

Форма может быть как тонкой, так и широкой. Главное, сделать аккуратный изгиб.