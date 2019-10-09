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РИА Новости
Культура

Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе

06:09 09.10.2019
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© AP Photo / Charles SykesПисатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
Писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Букмекеры включили в список претендентов на Нобелевскую премию по литературе автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина, сообщает USA Today.
Победитель будет объявлен 10 октября. Имена кандидатов, которых рассматривает Шведская академия, традиционно держатся в секрете. Авторитетный букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов. Первые строчки в нем занимают канадская поэтесса Анн Карсон, писательница Мариз Конде из Гваделупы и канадская писательница Маргарет Этвуд — автор бестселлера "Записки служанки", который лег в основу популярного сериала "Рассказ служанки".
Среди вероятных кандидатов — Людмила Улицкая, Милан Кундера и Харуки Мураками, а в конце списка — Джордж Мартин.
В этом году будет выбрано два лауреата, поскольку в прошлом году на фоне скандала из-за сексуальных домогательств Шведская академия не стала вручать премию по литературе.
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