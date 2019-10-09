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РИА Новости

"Путин приказал": нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве

08:00 09.10.2019 (обновлено: 09:36 09.10.2019)
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© AP Photo / Franck RobichonЛауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
Лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман. 2016 год
© AP Photo / Franck Robichon
Иван Данилов
Иван Данилов
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Дональд Трамп поставил новый рекорд. Своими действиями в Сирии, точнее, готовностью "сдать" союзников на растерзание Турции, он одновременно сумел разочаровать или разозлить почти всю американскую элиту, начиная от дочери сенатора Маккейна (которая сейчас является популярным консервативным инфлюенсером) и заканчивая сотрудниками американского Министерства обороны, историками, сенаторами и конгрессменами из обеих партий. В списке проклинающих, осуждающих и подозревающих президента США в работе на Кремль также оказались нобелевский лауреат по экономике и влиятельный протестантский пастор. Редко можно увидеть американский истеблишмент в столь трогательном единении, как в тот момент, когда он в едином порыве мешает президенту США выпутаться из очередной империалистической войны, которую его предшественники организовали на далеком от Америки континенте.

Напомним: президент США заявил о намерении вывести свой спецназ (около тысячи человек) из северо-восточной Сирии накануне планирующейся турецкой операции в регионе. Это подставляет американского союзника (сирийских курдов) под удар другого американского союзника (Турции). А главное — это решение ставит крест на идее американских элит "отыграть Сирию" в целом и однажды установить там свою гегемонию.

Позднее неназванный источник в Белом доме заявил о том, что "речь идет всего лишь о перемещении 50-100 военнослужащих на другие базы", но, по словам турецкого президента Эрдогана, американцы действительно начали оставлять свои позиции в сирийском Курдистане.
...Пожалуй, самая забавная (но от этого не менее интересная) реакция на "сирийскую капитуляцию Трампа" — это реакция со стороны неназванных источников из европейских спецслужб, которую цитирует журналистка американского издания The Daily Beast Бетси Уодфорд Свон: "Мировой порядок рушится на наших глазах".
Конечно, можно посмеяться над незадачливыми европейскими (судя по уровню пафоса и истерики, скорее всего, польскими) наследниками Джеймса Бонда. Но факт остается фактом: неспособность и откровенное нежелание американского лидера ввязываться в конфликт с Турцией — это признак невероятной слабости, который вызывает жесточайший когнитивный диссонанс у тех, кто привык везде и всегда рассчитывать на всесилие Вашингтона.
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж
7 октября, 20:33Сказано в эфире
"Смехотворным бесконечным войнам" США настал конец? Мнение американистаВашингтон принял решение больше не участвовать в "смехотворных бесконечных войнах", заявил Дональд Трамп. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для США отказаться от привычки вести такие войны ‒ непростая задача.
Можно посмотреть на ситуацию глазами предполагаемого "экономического мозга" Демократической партии США, профессора (и лауреата Нобелевки по экономике) Пола Кругмана. Он видит для сложившейся ситуации несколько равновероятных и при этом крайне неприятных объяснений.
"Итак, Трамп просто предал курдов, потому что:
а) он имеет деловые интересы в Турции;
б) Эрдоган, будучи жестоким автократом, является (для Трампа. — Прим. ред.) "своим парнем";
c) босс (Трампа. — Прим. ред. ) Владимир Путин так ему приказал.
Примечательно, что все три истории совершенно правдоподобны", — написал Пол Кругман в твиттере, чем вызвал небывалый восторг той части американской аудитории, которой очень нравятся войны на Ближнем Востоке и сильно не нравится думать своей головой.
Военный корреспондент Fox News Лукас Томлинсон сообщает о реакции американских военных:
"Американские официальные лица: Пентагон "крайне неприятно удивлен" приказом Белого дома вывести войска США из северной Сирии и "зеленым светом", который получило турецкое вторжение".
Недовольство той части американских военных, которая считает необходимой силовую конфронтацию в Сирии (эта позиция не имеет идеологической монополии в американских Вооруженных силах, но все равно довольно популярна), понять можно. Хотя, как отмечают другие американские журналисты, "предавать союзников" — это добрая американская традиция.
Вид на Дамаск
Вчера, 12:58Война в Сирии
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Еще понятнее эмоции Хиллари Клинтон, которая вынуждена в бессилии смотреть на то, как все ее большие внешнеполитические "проекты-войны" на Украине и в Сирии постепенно демонтируются. С учетом активно циркулирующих в американском и британском инфополе слухах о том, что госпожа Клинтон собирается вновь бросить перчатку Трампу на президентских выборах 2020 года, будет совсем неудивительно, если тема "слива Сирии" станет едва ли не главным вопросом избирательной кампании.

Впрочем, есть серьезные сомнения в том, что в 2020 году тема необходимости продолжения войн на Ближнем Востоке найдет у американских избирателей больше поддержки, чем тема борьбы с вашингтонской коррупцией и возвращения в США рабочих мест, которую крепко "оседлал" Дональд Трамп.

Чтобы "достучаться" до электоральной базы американского президента и нажать на его болевую точку — зависимость от голосов наиболее консервативной и религиозной части американского электората, сторонники американских колониальных войн подключили своих агентов в религиозной среде. Дональду Трампу угрожают небесной карой за желание вывести войска из Сирии. Причем делает это не кто-нибудь, а, пожалуй, самый известный американский телевизионный проповедник — Пэт Робертсон, который, как сообщает Washington Examiner, заявил, что Трамп "рискует потерять небесный мандат" из-за своих решений по Сирии.
У маститого проповедника, отметим, могут поинтересоваться: в каком конкретно библейском тексте он увидел повеление свергать Асада любой ценой, воевать в Сирии или выполнять все хотелки комитета по внешней политике конгресса США или Хиллари Клинтон? Кстати, нельзя не заметить, что когда сирийских христиан массово убивали союзники США из числа местных террористов, голоса американских мейнстирмных религиозных лидеров в их защиту были почему-то не особо слышны. То ли у американских СМИ такая специфическая политика цитирования, то ли совесть некоторых американских духовных лидеров предпочитает не Библию, а брифинги Госдепа.
Танки турецкой армии
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Дональд Трамп в типичной для него манере, которую лучше всего описывает формула "шаг вперед, два назад, прыжок вбок и много болтовни в твиттере", решил слегка смягчить удар по своим политическим позициям и немного переиграл свои первоначальные заявления. Ему это вряд ли поможет, сирийскую капитуляцию ему все равно не простят. Американская элита не заинтересована в угрозах Трампа, который пообещал "разрушить экономику Турции" в том случае, если Анкара сделает что-то, что ему не понравится. Американская элита сегодня и всегда хочет крови тех, кто не согласен везде и всегда подчиняться американской гегемонии.
В этом смысле нужно признать, что эксцентричный и неортодоксальный политик Трамп — это настоящий политический реалист. А его оппоненты — фанатики, которые отказываются прислушаться если не к голосу разума, то хотя бы к голосу Эммануэля Макрона, который совсем недавно официально объявил о том, что не только американская, а вообще западная гегемония уже закончилась.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАСирияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Это на сколько же америка коррумпирована. Интересно, в реальных цифрах, сколько генералы, сенаторы и конгрессмены, отламывают от госбюджета сша бабла, и распихивают по своим карманам, убивая своих граждан, в войнах по всему миру. Вот уж во истину, "деньги не пахнут".
9 октября, 09:29
strannik_4691
6110101
".. политик Трамп — это настоящий политический реалист.." - Трамп, похоже, отчётливо понимает, откуда у США такой гигантский госдолг. Их долг корнями уходит во всевозможные войны и содержание военных баз по всему миру. Хоть Дональд и республиканский ястреб, но государственные денежки считать умеет. В отличие от демократов, которые привыкли относиться к американской казне, как к собственному карману, к тому же бездонному. Любые хотелки можно оплачивать, беря денежки из коллективных налогов, включая печатный станок и тд. Трамп не даёт им покоя своей расчётливостью.
9 октября, 08:28
mm3minaeva
5410000
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