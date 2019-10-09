Фредди Меркьюри говорил, что не мог влюбиться в мужчину из-за Мэри Остин

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. В новой биографической книге о фронтмене Queen Freddie Mercury: A Life, In His Own Words процитировали слова музыканта о его взаимоотношениях с мужчинами и бывшей возлюбленной Мэри Остин, сообщает Mirror.
"У меня возможно, более широкий сексуальный вкус, чем у большинства людей, признаюсь я вам, раз уж мы решили об этом поговорить", — сказал Меркьюри.
Он не отрицал, что у него было много любовников, в основном, мужчин. Но рассказывал, что с ними была другая связь.
Когда речь шла о чувствах и влюбленности, он всегда вспоминал Мэри Остин и говорил, что никогда не мог влюбиться в мужчину так же, как в девушку.
"Наш с Мэри роман закончился слезами, но из этого выросла глубокая связь, которую у нас никто не может отнять. Это недостижимо, несмотря на то, что люди постоянно спрашивают меня об интимной жизни. Но не мог я влюбиться в мужчину так же, как в Мэри, — вспоминал Меркьюри.