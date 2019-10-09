Фредди Меркьюри говорил, что не мог влюбиться в мужчину из-за Мэри Остин

"Наш с Мэри роман закончился слезами, но из этого выросла глубокая связь, которую у нас никто не может отнять. Это недостижимо, несмотря на то, что люди постоянно спрашивают меня об интимной жизни. Но не мог я влюбиться в мужчину так же, как в Мэри, — вспоминал Меркьюри.