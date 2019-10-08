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РИА Новости

Британский парламент завершил самую длинную сессию в своей истории

23:58 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 окт - РИА Новости, Мария Табак. Парламент Великобритании во вторник вечером завершил самую длинную сессию в своей истории и ушел на короткие каникулы до 14 октября, когда новую сессию откроет королева Елизавета II.
Нынешняя сессия началась 21 июня 2017 года и длилась 839 календарных дней.
Тронная речь королевы открывает каждую новую сессию британского парламента, перед этим монарх официально закрывает предыдущую сессию. Тронной речи обычно предшествует перерыв в несколько дней, необходимый для логистической подготовки.
Текст тронной речи монарха пишет правительство: в речи излагаются приоритеты кабинета министров на ближайший год. Brexit, вероятно, станет центральной темой на этот раз: 31 октября Великобритания должна покинуть ЕС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее уже просил королеву о пророгации (приостановке работы) парламента, но гораздо более длительной. Оппозиция усмотрела в этом попытку отстранить парламент от участия в принятии решений по Brexit, Верховный суд признал ту пророгацию незаконной.
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