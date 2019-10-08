В центре Блохина назвали вбросом сообщения о массовом увольнении медсестер

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заявлений об увольнении от медсестер Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина руководству не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

"Нет, у нас все спокойно, это очередной вброс", - заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос, не поступало ли заявлений об увольнении от медсестер.

На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. В среду замдиректора НИИ Георгий Менткевич сообщил журналистам, что девять врачей написали заявление об увольнении.