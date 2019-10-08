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РИА Новости

В центре Блохина назвали вбросом сообщения о массовом увольнении медсестер

23:43 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заявлений об увольнении от медсестер Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина руководству не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
"Нет, у нас все спокойно, это очередной вброс", - заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос, не поступало ли заявлений об увольнении от медсестер.
На прошлой неделе СМИ писали, что детские онкологи из центра имени Блохина выступили с обращением о готовности уволиться в полном составе в случае, если не сменят их руководство. В среду замдиректора НИИ Георгий Менткевич сообщил журналистам, что девять врачей написали заявление об увольнении.
Один из уволившихся врачей центра Максим Рыков рассказал РИА Новости, что все медсестры отделения НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра планируют написать заявления об увольнении, так как их не устраивает зарплата, при этом некоторые, по его словам, уже подали заявления.
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