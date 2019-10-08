В Северодвинске мать избила грудничка на глазах у прохожих

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Северодвинске прохожие сняли на видео, как женщина избила ребенка, лежащего в коляске. Ролик опубликован в группе "Северодвинск life".
Участники группы, посвященной жизни города предположили, что женщина — наркоманка в поисках закладки.
На записи видно, как женщина копается в траве, будто что-то ищет. Затем она наклоняется к коляске и начинает бить ребенка, после чего, спотыкаясь, бежит прочь.
Участники сообщества предположили, что женщина на видео — наркоманка.
Автор ролика обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины.