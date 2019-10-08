В Северодвинске мать избила грудничка на глазах у прохожих

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости . В Северодвинске прохожие сняли на видео, как женщина избила ребенка, лежащего в коляске. Ролик опубликован в группе "Северодвинск life".

На записи видно, как женщина копается в траве, будто что-то ищет. Затем она наклоняется к коляске и начинает бить ребенка, после чего, спотыкаясь, бежит прочь.