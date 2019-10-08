Симоньян оценила пиар канала RT в YouTube со стороны американской разведки

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета сената США по разведке, в котором сказано, что у канала RT в YouTube миллиарды просмотров.
В одном из пунктов 85-страничного документа говорится о том, что "YouTube продолжает быть любимым средством пропаганды для российской государственной новостной организации RT". Авторы доклада отмечают, что в феврале 2019-го у канала RT на видеосервисе было почти 3,3 миллиона подписчиков по всему миру. В 2013 году RT был первым новостным каналом, который достиг миллиарда просмотров, а спустя четыре года он преодолел планку в пять миллиардов просмотров.
5 октября 2017, 18:07Радио SputnikЦенности не для всех: как США препятствуют работе российских СМИРоссия никак не вмешивается в работу иностранных журналистов на своей территории. А в Вашингтоне, похоже, уже не знают, что и придумать, чтобы помешать работе российских СМИ в Соединенных Штатах. Во имя свободы прессы, естественно.
"Приятно, когда комитет по разведке США пиарит наш YouTube. Жаль только, цифры старые: просмотров уже девять миллиардов", — написала Симоньян в Telegram.
Ранее в Соединенных Штатах опубликовали вторую часть рассекреченного доклада о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года. Авторы документа обвинили "Агентство интернет-исследований" в попытке повлиять на исход голосования в 2016 году с помощью соцсетей. Никаких доказательств в пользу этой версии комитет не представил.
Москва неоднократно отвергала обвинения во "вмешательстве", а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевших место попытках повлиять на выборы в разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
18 января 2018, 18:59РИА НовостиСимоньян ответила на обвинения США о влиянии RT на зарубежную аудиторию