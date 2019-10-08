Симоньян оценила пиар канала RT в YouTube со стороны американской разведки

Ценности не для всех: как США препятствуют работе российских СМИ Россия никак не вмешивается в работу иностранных журналистов на своей территории. А в Вашингтоне, похоже, уже не знают, что и придумать, чтобы помешать работе российских СМИ в Соединенных Штатах. Во имя свободы прессы, естественно.