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РИА Новости

В Латинской Америке поддержали главу Эквадора на фоне протестов в стране

22:56 08.10.2019
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© AFP 2019 / Rodrigo Buendia Полиция в городе Кито, Эквадор
Полиция в городе Кито, Эквадор
© AFP 2019 / Rodrigo Buendia
Полиция в городе Кито, Эквадор . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Ряд стран Латинской Америки выразили поддержку главе Эквадора на фоне протестов в стране, которые продолжаются уже не один день, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Перу.
"На фоне нарушений общественного порядка, происходящих в последние дни в братской республике Эквадор, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Парагвай и Перу выражают свое решительное неприятие всем попыткам дестабилизировать демократию, законно установленную в стране, и выражают твердую поддержку действиям, предпринимаемые президентом Морено для восстановления мира и порядка при помощи инструментов, предоставленных ему конституцией и законом", - говорится в сообщении.
Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.
В течение нескольких дней страна была парализована из-за забастовки транспортных служб, начались беспорядки и стычки с полицией. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами.
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