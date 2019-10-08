В Латинской Америке поддержали главу Эквадора на фоне протестов в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Ряд стран Латинской Америки выразили поддержку главе Эквадора на фоне протестов в стране, которые продолжаются уже не один день, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Перу.

"На фоне нарушений общественного порядка, происходящих в последние дни в братской республике Эквадор, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Парагвай и Перу выражают свое решительное неприятие всем попыткам дестабилизировать демократию, законно установленную в стране, и выражают твердую поддержку действиям, предпринимаемые президентом Морено для восстановления мира и порядка при помощи инструментов, предоставленных ему конституцией и законом", - говорится в сообщении.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство и протесты вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.