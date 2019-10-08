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РИА Новости

Бастрыкин завел дело на краснодарского судью

22:55 08.10.2019 (обновлено: 04:28 09.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин завел дело против краснодарского судьи, который требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председателем СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Он подозревается в совершении преступления ... "покушение на мошенничество в особо крупном размере", - сказала она.
По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей якобы для взятки судьям Краснодарского краевого суда "за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков".
В феврале 2019 года при передаче судье 100 тысяч рублей и муляжа купюр на 29,9 миллиона рублей преступные действия судьи и его соучастников были пресечены сотрудниками ФСБ России.
"В связи с необходимостью соблюдения длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края уголовное дело в отношении Стародубцева возбуждено в октябре 2019 года", - отметила Петренко.
В настоящее время судьбы задержан, в ближайшее время следователи будут просить о его аресте. Сообщается, что уголовное дело против Александра Стародубцева и Геннадия Еременко было возбуждено ранее, его расследование продолжается.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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