В Пентагоне объяснили, почему США вывели военных с севера Сирии

“Позиция ведомства была и остается таковой, что создание зоны безопасности на севере Сирии - лучший путь к поддержанию стабильности. К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с севера Сирии с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность. В настоящее время мы не вносили изменений в наше силовое присутствие в Сирии”, - говорится в опубликованном заявлении.