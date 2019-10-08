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РИА Новости
Война в Сирии

В Пентагоне объяснили, почему США вывели военных с севера Сирии

22:49 08.10.2019 (обновлено: 04:22 09.10.2019)
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© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. KosterАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. Koster
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США вывели военных с севера Сирии из-за планирующейся Турцией военной операции, заявил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
Он подчеркнул, что военное присутствие США в Сирии при этом осталось неизменным.
“Позиция ведомства была и остается таковой, что создание зоны безопасности на севере Сирии - лучший путь к поддержанию стабильности. К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели силы США с севера Сирии с пути потенциального турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность. В настоящее время мы не вносили изменений в наше силовое присутствие в Сирии”, - говорится в опубликованном заявлении.
Хоффман также опроверг сообщения некоторых американских СМИ, что президент Дональд Трамп не проводил консультации по сирийскому вопросу с главой Пентагона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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