Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T22:47Z
https://ria.ru/20191008/1559560824.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144806/80/1448068018_0:274:1354:1036_1036x0_80_0_0_fe18bce2cb29c11d375e61cd8f0f4734.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Сербский призвал Вучича "не сдавать" Косово

22:47 08.10.2019
473
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней
Патриарх Сербский Ириней
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 8 окт - РИА Новости. Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней призвал президента страны Александра Вучича не отдавать албанцам Косово.
Во вторник в крупнейшем концертном зале Сербии "Сава-центре" Белграда состоялось центральное мероприятие в честь 800-летия автокефальности СПЦ. Руководство Сербской церкви к юбилею приняло решение наградить президента Вучича высшей наградой СПЦ - Орденом Святого Саввы первой степени.
"Как человек, который двадцать лет провел в Призрене (город на юго-западе Косово и Метохии, где находится семинария), не могу принять мысль о том, что наши святыни ... будут принадлежать другому народу, знаем какому", - заявил патриарх Ириней.
Он отметил, что обвинения в адрес Вучича, что тот "готов предать Косово и Сербию", необоснованы, и попросил главу государства продолжить свою политику в автономном крае.
Храм за колючей проволокой
13 июня, 17:48Религия и мировоззрение
Вучич попросил власти Черногории не принимать закон в ущерб Сербской церкви
"Наш народ говорит, что отнятое силой возвращается назад, а подаренное добровольно уходит навсегда. Призываю вас, чтобы не отдали им ни пяди косовской земли", - подчеркнул предстоятель СПЦ.
Перед непосредственным вручением ордена Вучичу глава Сербской церкви еще раз озвучил ожидания духовных властей страны по сохранению Косово и Метохии и его святынь в составе Сербии и указал на усилия президента в этом направлении.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.
Патриарх Сербский Ириней
4 августа, 23:06Религия и мировоззрение
Глава СПЦ призвал Католическую церковь осудить преступления над сербами
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
2100021
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ИринейСербская православная церковьАлександр ВучичНовости - Религия и мировоззрениеКосовоПриштинаВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие в Сирии
В Пентагоне объяснили, почему США вывели военных с севера Сирии
РИА
Новости
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
Логотип телеканала RT
Симоньян оценила пиар канала RT в YouTube со стороны американской разведки
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Бастрыкин завел дело на краснодарского судью
Лента
новостей
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенат США обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве"
Полиция в городе Кито, Эквадор
В Латинской Америке поддержали главу Эквадора на фоне протестов в стране
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Москалькова заявила о росте жалоб на насилие со стороны сотрудников ФСИН
Рабочий в сталеплавильном цехе
На Украине рабочего залило расплавленным металлом
Заседание Верховной рады Украины
Оппозиционные депутаты обвинили коллегу из партии Зеленского в коррупции
Число лососевых на реках «Земли леопарда» превысило показатели прошлых лет
В Приморье задержали браконьера, который с пистолетом охотился на рыбу
Появилось видео с прибывшим в Москву радиоактивным поездом
Появилось видео с прибывшим в Москву "радиоактивным" поездом
Сотрудники ГИБДД
На востоке Москвы столкнулись два трамвая
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова попросила у Собянина место под гостиницу для онкобольных детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
05:49На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику
Лента новостейМолния