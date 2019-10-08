Патриарх Сербский призвал Вучича "не сдавать" Косово

БЕЛГРАД, 8 окт - РИА Новости. Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней призвал президента страны Александра Вучича не отдавать албанцам Косово.

Во вторник в крупнейшем концертном зале Сербии "Сава-центре" Белграда состоялось центральное мероприятие в честь 800-летия автокефальности СПЦ. Руководство Сербской церкви к юбилею приняло решение наградить президента Вучича высшей наградой СПЦ - Орденом Святого Саввы первой степени.

"Как человек, который двадцать лет провел в Призрене (город на юго-западе Косово и Метохии, где находится семинария), не могу принять мысль о том, что наши святыни ... будут принадлежать другому народу, знаем какому", - заявил патриарх Ириней.

Он отметил, что обвинения в адрес Вучича, что тот "готов предать Косово и Сербию", необоснованы, и попросил главу государства продолжить свою политику в автономном крае.

"Наш народ говорит, что отнятое силой возвращается назад, а подаренное добровольно уходит навсегда. Призываю вас, чтобы не отдали им ни пяди косовской земли", - подчеркнул предстоятель СПЦ.

Перед непосредственным вручением ордена Вучичу глава Сербской церкви еще раз озвучил ожидания духовных властей страны по сохранению Косово и Метохии и его святынь в составе Сербии и указал на усилия президента в этом направлении.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.