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РИА Новости

Москалькова заявила о росте жалоб на насилие со стороны сотрудников ФСИН

22:43 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По факту превышения должностных полномочий с применением оружия или спецсредств сотрудниками ФСИН в 2019 году на них было возбуждено 10 уголовных дел, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
Ранее сообщалось, что около 300 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за девять месяцев текущего года по поводу нарушений в тюрьмах прав человека, связанных с пытками и применениям силы. Омбудсмен также зафиксировала рост количества поступающих к ней подобных жалоб за последние три года.
"За восемь месяцев 2019 года по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК Российской Федерации в отношении 10 сотрудников возбуждено 10 уголовных дел", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по фактам незаконного применения физической силы и специальных средств в целом по уголовно-исполнительной системе Российской Федерации в 2018 году было возбуждено 44 уголовных дела. Кроме того, по итогам проведенных в 2018 году Генеральной прокуратурой РФ проверок внесено два представления директору ФСИН России в связи с применением незаконных методов воздействия, а также органами прокуратуры отменено 78 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
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"Приняты соответствующие меры в отношении начальников территориальных органов ФСИН России, в которых были выявлены факты жестокого обращения с заключенными. В частности, уволены руководители УФСИН России по Ярославской области", - отметила Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
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УФСИНТатьяна МоскальковаФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияПроисшествия
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