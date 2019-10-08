Москалькова заявила о росте жалоб на насилие со стороны сотрудников ФСИН

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По факту превышения должностных полномочий с применением оружия или спецсредств сотрудниками ФСИН в 2019 году на них было возбуждено 10 уголовных дел, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ранее сообщалось, что около 300 обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за девять месяцев текущего года по поводу нарушений в тюрьмах прав человека, связанных с пытками и применениям силы. Омбудсмен также зафиксировала рост количества поступающих к ней подобных жалоб за последние три года.

"За восемь месяцев 2019 года по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК Российской Федерации в отношении 10 сотрудников возбуждено 10 уголовных дел", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по фактам незаконного применения физической силы и специальных средств в целом по уголовно-исполнительной системе Российской Федерации в 2018 году было возбуждено 44 уголовных дела. Кроме того, по итогам проведенных в 2018 году Генеральной прокуратурой РФ проверок внесено два представления директору ФСИН России в связи с применением незаконных методов воздействия, а также органами прокуратуры отменено 78 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.