На востоке Москвы столкнулись два трамвая

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два трамвая столкнулись на востоке Москвы, один пассажир обратился за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.

"Сегодня около 20.30 в районе дома 13 по Ивантеевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамваев №2 и 7, следовавших в попутном направлении. В результате случившегося ушибы получил один пассажир, он обратился за медицинской помощью",- рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.