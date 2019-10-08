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РИА Новости

На востоке Москвы столкнулись два трамвая

22:28 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудники ГИБДД . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Два трамвая столкнулись на востоке Москвы, один пассажир обратился за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 20.30 в районе дома 13 по Ивантеевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамваев №2 и 7, следовавших в попутном направлении. В результате случившегося ушибы получил один пассажир, он обратился за медицинской помощью",- рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.
"Попавшие в ДТП вагоны находятся на 30-летнем контракте жизненного цикла. За исправность всех систем отвечает сервисная компания. Мосгортранс привлечет представителей обслуживающей технику организации и компании-производителя к изучению причин ДТП",- рассказали в пресс-службе.
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ГИБДД МВД РФМоскваМосгортрансПроисшествия
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