Сенат США обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве"

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Комитет сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года.

В 85-страничном документе подтверждаются выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей. В документе содержатся обвинения в адрес российского "Агентства интернет-исследований", против которого Мюллер возбудил уголовное дело.

Агентство обвиняют в том, что оно пыталось повредить шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом и поддерживало кандидатуру Дональда Трампа "по распоряжению Кремля". Подтверждений участия российских властей комитет не представил.

Действия агентства в докладе названы "широкой, сложной и продолжающейся по сей день кампанией информационной войны, направленной на то, чтобы посеять рознь в американской политике и обществе". Утверждается также, что деятельность "Агентства интернет-исследований" лишь расширилась после выборов 2016 года.

По итогам расследования комитет выработал ряд рекомендаций. Соцсетям рекомендовано больше делиться информацией с частными компаниями и государственными учреждениями США.

"Также комитет рекомендует конгрессу рассмотреть законопроект, который обеспечит, чтобы американцы знали о том, кто стоит за онлайн-рекламой на политические темы, как это уже обеспечивается в отношении рекламы на ТВ, радио и спутниковых каналах", - говорится в заявлении комитета.

Исполнительной власти рекомендовано публично заявлять об опасности иностранного вмешательства на выборах 2020 года и принимать меры, чтобы его предотвратить. Кандидатам на выборах рекомендовано тщательно изучать любой контент на предмет иностранного вмешательства, прежде чем репостить или продвигать его в соцсетях.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.

"Конкорд менеджмент" - единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.