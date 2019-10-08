В ГД внесли проект о защите права ребенка на жилье при разводе родителей

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов участия родителей в дополнительных расходах на детей, инициатива защищает права ребенка на жилье в случае развода его родителей, сообщается на сайте кабмина.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту жилищных прав несовершеннолетнего ребёнка при разводе родителей, в том числе путём привлечения родителя, проживающего отдельно от ребёнка, к участию в дополнительных обязательствах, связанных с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением", - говорится в документе.

Отмечается, что в соответствии с действующей редакцией статьи 86 Семейного кодекса при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

Перечень исключительных обстоятельств, указанный в этой статье, не является исчерпывающим. Однако указание в тексте статьи на события, связанные только с состоянием здоровья ребёнка, приводит к тому, что в судебной практике она толкуется ограничительно как предполагающая необходимость возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребёнка, реабилитацией.

"В связи с этим законопроектом предлагается включить в перечень исключительных обстоятельств отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства. Это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и родителя, выплачивающего алименты", - уточняется в документе.