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РИА Новости

В ГД внесли проект о защите права ребенка на жилье при разводе родителей

22:13 08.10.2019
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© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине
© Fotolia / Deyan Georgiev
Ключ в замочной скважине. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов участия родителей в дополнительных расходах на детей, инициатива защищает права ребенка на жилье в случае развода его родителей, сообщается на сайте кабмина.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту жилищных прав несовершеннолетнего ребёнка при разводе родителей, в том числе путём привлечения родителя, проживающего отдельно от ребёнка, к участию в дополнительных обязательствах, связанных с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением", - говорится в документе.
Отмечается, что в соответствии с действующей редакцией статьи 86 Семейного кодекса при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств каждый из родителей может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.
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Перечень исключительных обстоятельств, указанный в этой статье, не является исчерпывающим. Однако указание в тексте статьи на события, связанные только с состоянием здоровья ребёнка, приводит к тому, что в судебной практике она толкуется ограничительно как предполагающая необходимость возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребёнка, реабилитацией.
"В связи с этим законопроектом предлагается включить в перечень исключительных обстоятельств отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства. Это позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учётом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребёнка и родителя, выплачивающего алименты", - уточняется в документе.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 2 октября.
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