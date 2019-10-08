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РИА Новости

Европарламент не согласится на договоренность по Brexit любой ценой

22:13 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент, который должен ратифицировать договор о Brexit, не намерен соглашаться на сделку любой ценой, говорится в заявлении главы Европарламента Давида Сассоли.
Договор об отделении, то есть об условиях "развода" Великобритании и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Этот договор был отклонен парламентом страны. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией.
Британия, которая по нынешнему плану должны выйти из ЕС 31 октября, недавно сделала Евросоюзу ряд предложений по решению проблемы "бэкстоп", и в настоящее время между Еврокомиссией от имени Евросоюза и страной идут переговоры. Как заявил Сассоли, Европарламент изучил предложения Британии, однако они далекими от того, на что ЕП может согласиться.
"Как я объяснил (премьеру Великобритании Борису) Джонсону, парламент не согласится на сделку любой ценой. Мы не согласимся на договоренность, которая подрывает Соглашение Страстной пятницы (по Ирландии – ред.) и мирный процесс или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка", - заявил он.
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Ранее ЕК отмечала, что среди целей, которые должны быть достигнуты при решении проблемы "бэкстоп", - предотвращение появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit, сохранение сотрудничества между югом и севером на острове, где располагаются Ирландия и Северная Ирландия, защита единого рынка Евросоюза и места Ирландии в нем.
Глава ЕП также считает, что в настоящее время есть две альтернативы организованному Brexit - отсрочка его даты или выход страны из ЕС без сделки. При этом он напомнил, что ЕП согласен на предоставление Великобритании отсрочки, если для этого будут достойные причины. Отсрочку должна запросить сама страна, а разрешение дают лидеры остающихся в ЕС государств.
По словам Сассоли, жесткий Brexit, то есть без ратифицированного договора об условиях этого процесса, был бы очень плохим исходом развития событий с весьма серьезными последствиями, в том числе для острова Ирландия. При этом глава ЕП надеется, что выхода Великобритании из ЕС без сделки еще можно избежать.
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Давид СассолиВыход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвропейский парламентЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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