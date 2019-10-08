МИД приложит все усилия для продления СНВ-3

ООН, 8 окт – РИА Новости. Россия приложит все усилия, чтобы продлить действие истекающего договора СНВ-3, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

"Крест мы не ставим ни на чем. Мы с оптимизмом смотрим на решение любых проблем международной безопасности", - сказал он, говоря о перспективах продления СНВ-3.

"Естественно, до момента прекращения действия этого договора в феврале 2021 года мы будем предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы договориться с Соединенными Штатами о каком-то механизме: или временного продления, или продления, как прописано в договоре, на пять лет. В любом случае этот договор в данный момент является фундаментальным. Ничего другого просто не существует в области реального ядерного разоружения", - подчеркнул он.