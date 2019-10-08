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РИА Новости

МИД приложит все усилия для продления СНВ-3

22:09 08.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ООН, 8 окт – РИА Новости. Россия приложит все усилия, чтобы продлить действие истекающего договора СНВ-3, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
"Крест мы не ставим ни на чем. Мы с оптимизмом смотрим на решение любых проблем международной безопасности", - сказал он, говоря о перспективах продления СНВ-3.
"Естественно, до момента прекращения действия этого договора в феврале 2021 года мы будем предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы договориться с Соединенными Штатами о каком-то механизме: или временного продления, или продления, как прописано в договоре, на пять лет. В любом случае этот договор в данный момент является фундаментальным. Ничего другого просто не существует в области реального ядерного разоружения", - подчеркнул он.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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