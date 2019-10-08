DJ Smash простил избивших его экс-депутата и промоутера

ПЕРМЬ, 8 окт - РИА Новости. Нужно быть великодушным и уметь отпускать ситуацию, заявил во вторник DJ Smash на своей странице в Instagram, объявив о том, что он прощает избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича.

В феврале 2018 года в пермском ночном клубе после отказа сделать повторное селфи Андрей Ширман (DJ Smash) был избит Телепневым и Ванкевичем. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели. Телепнев и Ванкевич были признаны виновными в преступлении и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

На минувшей неделе Ванкевич был отпущен из КП-8 города Соликамска во исполнение судебного решения о замене срока лишения свободы на ограничение свободы. При этом Телепнев по-прежнему отбывает свой срок в колонии-поселении №39 в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.

"В еврейский День прощения я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон (Телепнева и Ванкевича - ред.), которые совершили достаточно неприятный и неправильный поступок в прошлом году. Нужно быть великодушным и уметь прощать, поэтому они полностью свободны. Нужно уметь отпускать", - сказал Ширман в своем видеообращении.