Женщине, попавшей в ДТП с БТР в Курске, выплатят около миллиона рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска обязал министерство обороны выплатить более 900 тысяч рублей владелице автомобиля, попавшего в ДТП по вине следовавших в автоколонне БТР, сообщается на сайте суда во вторник.

ДТП произошло 27 февраля. Четыре легковых автомобиля оказались зажатыми между двумя БТР в колонне военной техники. Пострадавших в аварии не было. Как сообщало командование Курского военного гарнизона, в результате ДТП гражданские автомобили получили незначительные повреждения.

По информации суда, одним из пострадавших автомобилей был Volkswagen Touareg под управлением Ирины Гавловской. Женщина предъявила иск к министерству обороны России, войсковой части 11262, ФКУ "Отдел финансового обеспечения министерства обороны РФ по Курской и Белгородской областям" о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя транспортного средства БТР-80, выполнявшего служебные обязанности, который совершил наезд на стоящие сзади автомобили, двигаясь задним ходом. В результате ДТП был поврежден автомобиль истца, стоимость восстановительного ремонта которого составила 866 тысяч 24 рубля 55 копеек", - информирует суд.

Решением суда требования Гавловской удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с минобороны в пользу истца в счет причиненного ущерба более 864 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг эвакуатора в размере 2 тысяч рублей, расходы по оплате услуг юриста в размере 10 тысяч рублей, расходы по оплате услуг эксперта-техника в размере 25 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в размере почти 12 тысяч рублей.

"А всего 912 тысяч 884 рубля 55 копеек", - говорится в сообщении.