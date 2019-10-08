Оппозиционные депутаты обвинили коллегу из партии Зеленского в коррупции

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин, Василий Нимченко и Юрий Загородний просят Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить, не лоббировал ли свои интересы депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко во время голосования за закон, который, как они считают, позволяет приватизировать "Одесскую киностудию".

По информации депутатов, до 18 июля 2019 года Ткаченко занимал должность члена наблюдательного совета "Одесской киностудии". Также в декларации Ткаченко, по словам политиков, указано, что он является конечным бенефициарным владельцем нескольких компаний, которые прямо или косвенно владеют долей акций "Одесской киностудии". Депутаты считают, что предоставление разрешения на приватизацию "Одесской киностудии" находится в сфере интересов Ткаченко.

"Таким образом, есть все основания утверждать, что имел место конфликт интересов по статье 1 закона Украины "О предотвращении коррупции", который заключался в том, что Ткаченко А.В. как лицо, во владении которого находятся частные компании, владеющие долей акций ПАО "Одесская киностудия", находясь на посту председателя профильного комитета, с целью личного обогащения лоббировал свои интересы по приватизации акционерного общества путем сопровождения и принятия решения о снятии моратория на приватизацию указанного предприятия", - цитирует во вторник текст обращения сайт телеканала " 112 Украина ".

В документе отмечается, что Ткаченко, занимая поста председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, проводил юридическое сопровождение законопроекта и представил его в Раду.