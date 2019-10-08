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РИА Новости

В МЧС подтвердили, что радиационный фон прибывшего в Москву поезда в норме

21:31 08.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Белорусского вокзала.
Здание Белорусского вокзала.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. МЧС РФ подтверждает, что радиационный фон прибывшего из Германии в российскую столицу поезда в норме, угрозы пассажирам не было.
"Лаборатории МЧС Москвы и "Радона" провели замеры в вагоне поезда Берлин-Москва, прибывшего на Белорусский вокзал. По результатам замеров угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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В понедельник ряд СМИ сообщил, что в одном из вагонов поезда из Берлина пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона. Поезд прибыл в столицу около восьми вечера, специалисты сразу же начали проверку вагонов, все пассажиры были эвакуированы, а сама платформа оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
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МЧС РФМоскваРоссияБерлин (город)Происшествия
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