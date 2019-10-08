В МЧС подтвердили, что радиационный фон прибывшего в Москву поезда в норме

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. МЧС РФ подтверждает, что радиационный фон прибывшего из Германии в российскую столицу поезда в норме, угрозы пассажирам не было.

"Лаборатории МЧС Москвы и "Радона" провели замеры в вагоне поезда Берлин-Москва, прибывшего на Белорусский вокзал. По результатам замеров угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.