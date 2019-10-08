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РИА Новости
Туризм

Москва и Сеул подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры

21:29 08.10.2019 (обновлено: 22:07 08.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва и Сеул во вторник подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продвижения городов в качестве туристических направлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму российской столицы.
"Подписание меморандума стало важным шагом в установлении официальных отношений сотрудничества между туристскими организациями двух столиц - Москвы и Сеула. Южная Корея для нас является одним из перспективных направлений развития туризма... Мы уверены, что обеспечение двухсторонних обменов знаниями, накопленным опытом и методами развития туризма принесут результаты обеим сторонам", — цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета по туризму города Москвы Татьяну Шаршавицкую.
Как отметили в пресс-службе, согласно договоренностям, стороны будут обмениваться опытом по созданию и развитию туристской инфраструктуры, проведению мероприятий, по повышению привлекательности городов для путешественников. Помимо этого, Москва и Сеул планируют совместно заниматься исследовательской деятельностью и реализовывать проекты, среди которых "Год культурных обменов" между Россией и Кореей в 2020 году.
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"Наш проект продвижения в этом году ориентирован на индивидуальных туристов, которые получают впечатления и рассказывают об этом друзьям и родственникам. Планируем включить туда Москву как новое и перспективное туристическое направление", - цитирует пресс-служба исполнительного директора управления по туризму и конгрессно-выставочной деятельности Сеула Дона Х. Бьюна.
В 2018 году президент Республики Кореи во время визита в Россию подписал соглашение между министерствами культуры двух стран о проведении в 2020 году "Года культурных обменов", приуроченного к 30-летию установления двусторонних дипломатических связей.
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ТуризмЮжная КореяРоссия
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