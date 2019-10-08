Аналитики считают маловероятным Brexit "без сделки" 31 октября

БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости, Мария Князева. Выход Великобритании из Евросоюза 31 октября без окончательно одобренного соглашения об условиях этого процесса выглядит маловероятным, говорится в исследовании ING.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта текущего года в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС. Разрешение на отсрочку Brexit дают лидеры стран Евросоюза.

"Brexit "без сделки" 31 октября теперь выглядит довольно маловероятным", - говорится в аналитике.

Так же малы шансы, что сделка Британии с ЕС будет согласована и одобрена парламентом страны в ближайшие дни. Переговоры между сторонами "находятся на грани срыва" из-за отсутствия договоренности о таможенных вопросах на острове Ирландия, отмечается в сообщении.

Отсутствие соглашения к 19 октября означает, что правительство будет вынуждено добиваться отсрочки даты Brexit. "Если этого не произойдет, проблема, скорее всего, быстро попадет в суд, но, так или иначе, дальнейшая отсрочка процесса Brexit возможна", - отмечают в ING.

Договор об отделении, то есть об условиях "развода" страны и союза, был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстопу" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страны ЕС Ирландии, которая расположена на одном острове с Северной Ирландией. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен менять договор о "разводе", однако может рассмотреть некоторые предложения по корректировке ситуации, которые бы укладывались в канву этого договора.

Механизм поддержки ирландской границы в его нынешнем виде и зафиксированный в многострадальном соглашении о Brexit предполагает, что Северная Ирландия после Brexit продолжит следовать основным правилам единого рынка Евросоюза, чтобы избежать необходимости проверять товары на соответствие стандартам ЕС на границе. Великобритания в целом останется в таможенном союзе ЕС. Однако этот механизм не устраивал власти Великобритании.