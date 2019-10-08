Более 700 человек выдвинулись на выборы в парламент Белоруссии

МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Кандидатами в депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) выдвинуты более 700 человек, сообщается во вторник на сайте Центризбиркома республики.

Ранее, 7 октября, в республике завершился период выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей. После этого начинается этап проверки поданных документов и регистрации кандидатов, регистрация продолжится по 17 октября включительно.

Как следует из статистических данных, опубликованных Центризбиркомом, в общей сложности поступило 824 комплекта документов, кандидатами в депутаты выдвинуты 703 человека. Причем наибольшее число, 424, выдвинуты политическими партиями, 272 - путем сбора подписей, 128 - трудовыми коллективами (ряд претендентов использовали не один способ выдвижения).

Из политсил наибольшую активность проявила Либерально-демократическая партия Белоруссии – она выдвинула на нынешних выборах 107 представителей.

Как сообщил ЦИК, среди выдвиженцев 176 женщин, 51 гражданин в возрасте до 30 лет, 34 депутата Палаты представителей действующего созыва и 58 депутатов местных Советов действующего созыва.