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РИА Новости

В ГД внесли проект о дополнительных программах по противодействию коррупции

20:56 08.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об утверждении дополнительных профессиональных программ по противодействию коррупции, сообщается сайте кабмина.
"Внести в Госдуму РФ проект федерального закона "О внесении изменений в статью 76 Федерального закона "Об образовании в РФ", - говорится в тексте распоряжения.
Уточняется, что законопроект утверждает дополнительные профессиональные программы по вопросам противодействия коррупции, предупреждения коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы.
Кроме того, кабмин распорядился назначить заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Черкасова и статс-секретаря - заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анну Котову официальными представителями правительства РФ при рассмотрении палатами парламента этого законопроекта.
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