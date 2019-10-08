В ГД внесли проект о дополнительных программах по противодействию коррупции

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об утверждении дополнительных профессиональных программ по противодействию коррупции, сообщается сайте кабмина.
"Внести в Госдуму РФ проект федерального закона "О внесении изменений в статью 76 Федерального закона "Об образовании в РФ", - говорится в тексте распоряжения.
Уточняется, что законопроект утверждает дополнительные профессиональные программы по вопросам противодействия коррупции, предупреждения коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы.
Кроме того, кабмин распорядился назначить заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Черкасова и статс-секретаря - заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анну Котову официальными представителями правительства РФ при рассмотрении палатами парламента этого законопроекта.