Поезд с высоким радиационным фоном прибыл в Москву

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты "Радона", экстренных служб и Роспотребнадзора начали проверку вагонов пассажирского поезда, прибывшего на Белорусский вокзал в Москве из Германии, после появления информации о превышении радиационного фона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в одном из вагонов поезда из Берлина пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона.
После прибытия поезда все пассажиры были эвакуированы, а сама платформа оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
"После прибытия международного поезда на Белорусский вокзал проводятся измерения уровня радиации в вагонах состава", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к работе привлечены специалисты "Радона" и Роспотребнадзора, а также мобильная радиационно-химическая лаборатория, которая позволяет проводить экспресс-анализы взятых проб прямо на месте ЧП.
Предприятие "Радон" специализируется на обращении с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве, проводит весь комплекс работ - их сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также ведет радиационно-аварийные работы по удалению обнаруженных радиоактивных загрязнений и радиоэкологический мониторинг населенных пунктов и окружающей среды.