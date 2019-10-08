Поезд с высоким радиационным фоном прибыл в Москву

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты "Радона", экстренных служб и Роспотребнадзора начали проверку вагонов пассажирского поезда, прибывшего на Белорусский вокзал в Москве из Германии, после появления информации о превышении радиационного фона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в одном из вагонов поезда из Берлина пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона.

После прибытия поезда все пассажиры были эвакуированы, а сама платформа оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

"После прибытия международного поезда на Белорусский вокзал проводятся измерения уровня радиации в вагонах состава", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к работе привлечены специалисты "Радона" и Роспотребнадзора, а также мобильная радиационно-химическая лаборатория, которая позволяет проводить экспресс-анализы взятых проб прямо на месте ЧП.