Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T21:04Z
https://ria.ru/20191008/1559559409.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151469/04/1514690485_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6380b19dd4cfd56845b2c85cf77e4905.jpg
РИА Новости

Поезд с высоким радиационным фоном прибыл в Москву

20:56 08.10.2019 (обновлено: 21:04 08.10.2019)
1920
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль радиационного контроля
Автомобиль радиационного контроля
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты "Радона", экстренных служб и Роспотребнадзора начали проверку вагонов пассажирского поезда, прибывшего на Белорусский вокзал в Москве из Германии, после появления информации о превышении радиационного фона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в одном из вагонов поезда из Берлина пограничники зафиксировали многократное превышение радиационного фона.
После прибытия поезда все пассажиры были эвакуированы, а сама платформа оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
"После прибытия международного поезда на Белорусский вокзал проводятся измерения уровня радиации в вагонах состава", - сказал собеседник агентства.
Вид на Северодвинск
16 августа, 19:40РИА Новости
В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске
По его словам, к работе привлечены специалисты "Радона" и Роспотребнадзора, а также мобильная радиационно-химическая лаборатория, которая позволяет проводить экспресс-анализы взятых проб прямо на месте ЧП.
Предприятие "Радон" специализируется на обращении с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве, проводит весь комплекс работ - их сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также ведет радиационно-аварийные работы по удалению обнаруженных радиоактивных загрязнений и радиоэкологический мониторинг населенных пунктов и окружающей среды.
51120144
Обсудить 4
РоспотребнадзорМоскваГерманияПроисшествия
Рекомендуем
В Таиланде погибла семья слонов
В Таиланде обнаружили тела еще пяти слонов, пытавшихся спасти слоненка
РИА
Новости
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
Рабочий в сталеплавильном цехе
На Украине рабочего залило расплавленным металлом
Автомобиль радиационного контроля
Превышения уровня радиационного фона в прибывшем в Москву поезде не выявили
Лента
новостей
Здание Белорусского вокзала.
В МЧС подтвердили, что радиационный фон прибывшего в Москву поезда в норме
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
В Германии разбился американский истребитель
Судейский молоток
Женщине, попавшей в ДТП с БТР в Курске, выплатят около миллиона рублей
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Появилось видео с прибывшим в Москву радиоактивным поездом
Появилось видео с прибывшим в Москву "радиоактивным" поездом
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
СМИ назвали возможного покупателя Су-57
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
В Краснодаре провели операцию девочке из США по удалению пятна на все лицо
E-mail
Эксперт: блокировка сервисов e-mail оградит пользователей от дезинформации
E-mail
В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния