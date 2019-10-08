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РИА Новости

Блокировка e-mail увеличит аудиторию анонимных мессенджеров, заявил эксперт

19:51 08.10.2019 (обновлено: 20:46 08.10.2019)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Новая инициатива блокировки пользователей e-mail сервисов и мессенджеров может увеличить аудиторию анонимных мессенджеров и VPN-сервисов, заявил РИА Новости руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Во вторник в Госдуму был внесен законопроект о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в РФ информацию, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, один из авторов проекта Андрей Клишас. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.
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"Подобные законодательные инициативы — "пакет Яровой", "идентификация e-mail-пользователей", законопроект "об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией" — все это звенья одной цепи и направлены на достижение одной цели: построение суверенного интернета в России", - считает эксперт.
Согласно этим законопроектам, теперь любой организатор сервиса электронной почты или мессенджера обязуется не только проводить идентификацию, передавать почту только идентифицированным пользователям, но и блокировать неблагонадежных в случае получения соответствующего "сигнала" от органов или регулятора, указал он.
"Скорее всего, идентифицировать и блокировать пользователей будут только российские почтовые сервисы и мессенджеры, которые примут эти правила игры — вряд ли крупные международные компании пойдут на этот шаг. К чему это приведет? Например, к тому, что у пользователей будет по два почтовых ящика: "внутренний" и "внешний", а также к росту аудитории защищенных анонимных мессенджеров, например, запрещенного на территории России мессенджера Telegram, VPN-сервисов и т.д.", - добавил Фишман.
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