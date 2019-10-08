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РИА Новости

Премьер Италии призвал предотвратить торговую войну между ЕС и США

20:44 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 8 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал предотвратить развитие торговой войны между Евросоюзом и США, указав, что решение Вашингтона о введении новых пошлин на европейские товары может нанести серьезный ущерб национальным товаропроизводителям.
"Мы должны признать, что американские пошлины, введенные на европейские товары, грозят тяжело сказаться на продукции Made in Italy. Поэтому мы будем работать с максимальной решительностью и убежденностью, чтобы защитить наши экономические интересы. Мы будем делать это в рамках переговоров с нашими американскими союзниками и в синергии с ЕС", - заявил премьер во вторник вечером в ходе совместной пресс-конференции в Риме с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем, который с 1 декабря станет председателем Европейского совета.
Конте подчеркнул, что переговоры с США должны учитывать реальности европейской системы, но также национальные интересы отдельных стран. "Мы должны предотвратить развитие торговой войны, которая была бы губительной для всех. Рост протекционизма является наименее желательным путем в отношениях между двумя стратегическими партнерами, которыми являются ЕС и США", - отметил он.
На прошлой неделе арбитры ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи представителей 14 октября для одобрения вводимых пошлин.
Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019
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Еврокомиссия заявляла, что в параллельном деле по Boeing в ВТО Евросоюзу через несколько месяцев также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США. ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса, однако если США решат ввести дозволенные ВТО пошлины, это может вынудить ЕС сделать то же самое.
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Джузеппе КонтеШарль МишельЕврокомиссияВсемирная торговая организацияЕвросоюзИталияСШАВ мире
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