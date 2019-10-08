"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о выпуске вэна в ближайшие годы

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Автомобиля, аналогичного компактному коммерческому фургону Renault Dokker, в линейке "АвтоВАЗа" в ближайшие годы не появится, сообщил РИА Новости представитель "АвтоВАЗа".

"Про вэн (van, фургон – ред.) давно неактуально, в ближайшие годы такой машины не будет", - сказал собеседник агентства.

До этого ряд СМИ опубликовал данные о том, что в следующем году "АвтоВАЗ" выпустит вэн на базе Renault Dokker в фирменном Х-стиле. Запуск такой машины предусмотрен подписанным "АвтоВАЗом" и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi специнвестконтрактом с правительством РФ.