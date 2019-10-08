"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о выпуске вэна в ближайшие годы

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Автомобиля, аналогичного компактному коммерческому фургону Renault Dokker, в линейке "АвтоВАЗа" в ближайшие годы не появится, сообщил РИА Новости представитель "АвтоВАЗа".
"Про вэн (van, фургон – ред.) давно неактуально, в ближайшие годы такой машины не будет", - сказал собеседник агентства.
До этого ряд СМИ опубликовал данные о том, что в следующем году "АвтоВАЗ" выпустит вэн на базе Renault Dokker в фирменном Х-стиле. Запуск такой машины предусмотрен подписанным "АвтоВАЗом" и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi специнвестконтрактом с правительством РФ.
Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и производит по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - АО "АвтоВАЗ" и в Ижевске - ООО "Лада Ижевск".
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