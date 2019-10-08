Путин поручил утвердить требования к структуре зарплаты медработников

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству на законодательном уровне утвердить требования к структуре заработной платы медработников, документ опубликован на сайте Кремля.
"Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, предусмотрев при этом неснижение компенсационных и иных выплат", - говорится в документе.
Кроме того, нужно будет предусмотреть установление единого перечня выплат стимулирующего характера, единого перечня компенсационных выплат и условий назначения указанных выплат медработникам.
Также президент поручил принять нормативные правовые акты, направленные на внедрение системы подготовки и формирования кадрового резерва управленческих кадров для системы здравоохранения. Срок - 30 апреля 2020 года.