Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T20:34Z
https://ria.ru/20191008/1559558984.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155955/76/1559557670_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_edd37bc6d0607ca2a700d2e295c8fe54.jpg
РИА Новости

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплаты медработников

20:34 08.10.2019
734
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству на законодательном уровне утвердить требования к структуре заработной платы медработников, документ опубликован на сайте Кремля.
"Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, предусмотрев при этом неснижение компенсационных и иных выплат", - говорится в документе.
Кроме того, нужно будет предусмотреть установление единого перечня выплат стимулирующего характера, единого перечня компенсационных выплат и условий назначения указанных выплат медработникам.
Также президент поручил принять нормативные правовые акты, направленные на внедрение системы подготовки и формирования кадрового резерва управленческих кадров для системы здравоохранения. Срок - 30 апреля 2020 года.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
20 июня, 15:04Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин призвал наладить систему постоянной переподготовки медработников
2040133
Обсудить 2
Правительство РоссииВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Путин поручил утвердить принципы модернизации здравоохранения
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове
Правительство предложит сроки внедрения новой схемы оплаты труда в медицине
E-mail
Эксперт: блокировка сервисов e-mail оградит пользователей от дезинформации
Лента
новостей
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
Автомобиль радиационного контроля
Поезд с высоким радиационным фоном прибыл в Москву
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
В центре Блохина назвали вбросом сообщения о массовом увольнении медсестер
Здание Государственной думы Российской Федерации
В ГД внесли проект о дополнительных программах по противодействию коррупции
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии призвал предотвратить торговую войну между ЕС и США
Здание Государственной думы Российской Федерации
В ГД выступили против ограничения выезда всем имеющим доступ к гостайне
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев освободил Литвака от должности замруководителя Росаккредитации
Турецкие военные на турецко-сирийской границе. 8 октября 2019
Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния