Против экс-главы управления образования Казани возбудили дело о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт — РИА Новости. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении бывшего руководителя управления образования исполкома Казани Ильнара Хидиятова, начальника экономического отдела управления и еще одного жителя региона, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.

По версии следствия, в декабре 2016 года управлением образования исполкома Казани было организовано проведение закупок металлодетекторов для общеобразовательных учреждений на сумму более 8,2 миллиона рублей. Начальник планового экономического отдела управления образования Лилия Гузаирова по поручению Хидиятова сообщила представителю фирмы-поставщика Анвару Мурсюкаеву, что с ним будут заключены договоры поставки в случае передачи взятки в размере 10% от суммы контракта. В результате Хидиятов получил от Мурсюкаева через Гузаирову взятку в размере 800 тысяч рублей.

"В зависимости от роли каждого фигуранта были возбуждены уголовные дела по статье 290 УК РФ (получение взятки), части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки) и части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Также установлено, что в образовательные учреждения города были поставлены металлодетекторы в два раза дешевле заявленных в коммерческом предложении. При этом, неустановленными лицами было похищено более 4,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), а также по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неустановленных должностных лиц управления образования.