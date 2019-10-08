Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам, документ опубликован на сайте Кремля.

"Провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных правительством РФ требований", - говорится в документе.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица российских субъектов.