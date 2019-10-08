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РИА Новости

Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам

20:30 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам, документ опубликован на сайте Кремля.
"Провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных правительством РФ требований", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица российских субъектов.
Ранее сообщалось, что переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет.
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