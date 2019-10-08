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РИА Новости

В Госдуму внесли проект, нацеленный на повышение эффективности госзакупок

20:14 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, нацеленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров.
"Законопроектом предусматривается заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства говорил, что эти изменения позволят пресечь практику закупок у единственного поставщика, когда конкурс признан несостоявшимся. Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить "своих" поставщиков. В итоге одна лишь компания участвует в конкурсе, и она признаётся победителем, поскольку конкурс до этого признан несостоявшимся, отмечал премьер.
Теперь, по его словам, такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой. И только с их согласия будет заключаться контракт. Эти изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет определять правительство. А процедура будет чётко определена в законе.
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Медведев отметил, что законопроект также совершенствует порядок заключения контрактов с единственным поставщиком для унитарных предприятий в части работ по техобслуживанию помещений, которые находятся либо в оперативном управлении, либо на праве хозяйственного ведения. Кроме того, появляется возможность заключать с единственным поставщиком договор аренды земельного участка, что значительно упростит работу с такими объектами недвижимости при госзакупках.
Законопроект позволит предотвратить увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, рост временных затрат заказчика в процессе закупки, ослабит административные барьеры. Также предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности закупок и предотвращению коррупции в этой сфере, отмечается в сообщении кабмина.
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