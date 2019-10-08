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РИА Новости

В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном

20:10 08.10.2019 (обновлено: 21:14 08.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосква, Белорусский вокзал
Москва, Белорусский вокзал
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Москву из Германии прибыл пассажирский поезд, в одном из вагонов которого пограничники зафиксировали превышение радиационного фона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
На Белорусском вокзале поезд встретили специалисты предприятия "Радон" с мобильной радиационно-химической лабораторией. Всех пассажиров поезда эвакуировали, а саму платформу оцепили полицейские. На месте также работают сотрудники Роспотребнадзора.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что специалисты не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда.
Предприятие "Радон" работает с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве. Специалисты проводят весь комплекс работ - сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также занимаются удалением радиоактивных загрязнений. Кроме того, они проводят мониторинг населенных пунктов и окружающей среды.
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МоскваГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
Очень хорошо, как раз по ближе к Кремлю.
8 октября, 20:18
АААлибаба Алибабаевич
19201228
Почему он до сих пор едет, почему не остановили?
8 октября, 20:22
А Алексей Ко
2935001
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