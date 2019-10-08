В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Москву из Германии прибыл пассажирский поезд, в одном из вагонов которого пограничники зафиксировали превышение радиационного фона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
На Белорусском вокзале поезд встретили специалисты предприятия "Радон" с мобильной радиационно-химической лабораторией. Всех пассажиров поезда эвакуировали, а саму платформу оцепили полицейские. На месте также работают сотрудники Роспотребнадзора.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что специалисты не выявили превышения радиационного фона в вагонах поезда.
Предприятие "Радон" работает с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве. Специалисты проводят весь комплекс работ - сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также занимаются удалением радиоактивных загрязнений. Кроме того, они проводят мониторинг населенных пунктов и окружающей среды.