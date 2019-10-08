Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T20:07Z
https://ria.ru/20191008/1559558365.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/49819/52/498195213_0:886:1979:1999_1036x0_80_0_0_b0d4f1a3ca5fc1c6ca83d6e927943d49.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект об охотниках, регулирующих численность животных

20:07 08.10.2019
1976
© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкОхотник
Охотник
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий круг лиц, которые имеют право охотиться с целью регулирования численности животных, сообщила пресс-служба кабмина.
Законопроектом вносятся изменения в статью 16 федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Сейчас законом предусмотрено, что охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. Также, согласно закону, в общедоступных охотничьих угодьях охота в целях регулирования численности животных осуществляется работниками юридического лица или индивидуального предпринимателя на основании трудового или гражданско-правового договора.
"Законопроектом предлагается расширить круг субъектов права, регулирующих численность охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, и предоставить право охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов охотникам, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре", - говорится в сообщении.
Охотник в зимнем лесу
3 октября, 14:07Радио Sputnik
В Белоруссии в зоне отчуждения ЧАЭС могут разрешить трофейную охоту
9101117
Обсудить 1
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Забрались за облака: Путин в горах сибирской тайги
Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Отдых по-президентски: Путин и Шойгу прогулялись по сибирской тайге
Лесничий
В Минприроды предложили увеличить число лесничих почти в два раза
Осень в Красноярском крае
Волонтеры очистили от мусора берега более трех тысяч водоемов
Лента
новостей
Забрались за облака: Путин в горах сибирской тайги
"Забрались за облака": Путин в горах сибирской тайги
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 19 сентября 2019
Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Путин предложил стремиться к тому, чтобы воздух в Москве стал чище
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
Бутилированная вода
СМИ: в России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Турецкие военные на турецко-сирийской границе. 8 октября 2019
Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35СМИ сообщили о новом месте работы экс-чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
08:28В Якутске двое рецидивистов пытались ограбить банкомат в научном институте
08:27Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
08:26В Кургане нашли подпольный крематорий медицинских отходов
08:24В Нур-Султане начались переговоры Лаврова с главой МИД Казахстана
08:22Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры
08:20Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
08:08Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
Лента новостейМолния