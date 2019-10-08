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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Глава Ямала призвал жителей региона участвовать в конкурсе "Лидеры России"

20:01 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал жителей региона активнее участвовать в конкурсе "Лидеры России", лучших округ отметит денежными сертификатами, сообщает во вторник пресс-служба главы Ямала.
"Дмитрий Артюхов призвал ямальцев участвовать в конкурсе "Лидеры России". Лучших регион отметит денежными сертификатами", - говорится в сообщении.
Онлайн-регистрация на конкурс началась 4 октября. Подать заявку можно до конца дня 27 октября. За трое суток организаторы получили более 46,5 тысячи заявок.
"Конкурс дает много возможностей для саморазвития, карьеры и поиска новых друзей. В прошлом году Ямал был одним из самых активных регионов. Я уверен, что в этом году будет так же. Призываю всех ямальцев участвовать в "Лидерах России". Это действительно интересно и полезно. Важно сказать, что это конкурс не только для молодых и амбициозных. Я встречал на конкурсе и состоявшихся управленцев, которые просто хотят чего-то нового. И не всегда речь идет о повышении или переводе на госслужбу. Порой самое важное – знакомство и возможность общаться с интересными людьми", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
Вчера, 14:05Культура
Лошак предложила включить направление культуры в конкурс "Лидеры России"
Глава региона сообщил, что округ продолжит поддержку финалистов и полуфиналистов конкурса. По итогам третьего сезона они получат образовательные сертификаты на сумму в 230 тысяч рублей каждый. Впервые сертификаты вручали в 2019 году по инициативе губернатора Ямала. Деньги целевые, потратить их можно на обучение по программам профессионального и дополнительного профессионального образования. На сегодняшний день правом на получение образовательного гранта воспользовались 16 человек, 13 – уже проходят обучение.
Жители Ямала принимают активное участие в конкурсе с первого сезона. В 2018 году на конкурс заявились 2289 ямальцев, в полуфинал вышел 21 человек, три участника дошли до финала. В 2017 году до регионального полуфинала дошли 16 человек, один из них вышел в финал, отмечает пресс-служба.
По итогам прошлых сезонов конкурса ряд участников получили должности в правительстве округа и в муниципальных администрациях. Олег Клочков назначен директором департамента государственного заказа, Роман Пикун стал первым заместителем директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, Алексей Горпинченко – заместителем главы администрации Нового Уренгоя, уточняют власти.
Алексей Комиссаров
4 октября, 23:40РИА Новости
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Ямало-Ненецкий автономный округ"Лидеры России"Дмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
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