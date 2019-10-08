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РИА Новости

В ГД выступили против ограничения выезда всем имеющим доступ к гостайне

19:59 08.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ввести ограничение на выезд из РФ для всех, кто имеет доступ к гостайне, как поправку ко второму чтению законопроекта о временном ограничении выезда из России бывших сотрудников ФСБ, если за рубежом им угрожает опасность, невозможно, не стоит сотрудников всех спецслужб и ведомств "грести под одну гребенку", пояснил РИА Новости один из автор законопроекта, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Адальби Шхагошев (ЕР).
В Госдуме на рассмотрении сейчас находится законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), если за рубежом им угрожает опасность. Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, который выступает как комитет-соисполнитель, на заседании 26 сентября рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.
Во вторник, 8 октября, ответственный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками также поддержал законопроект. В ходе обсуждения первый зампред комитета Константин Затулин высказался за распространение ограничения на выезд за пределы РФ на всех, кто имеет доступ к гостайне, после ситуации с бывшим сотрудником администрации президента Олегом Смоленковым.
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Отвечая на вопрос, может ли ко второму чтению документ получить поправку, согласно которой ограничение на выезд из РФ в течение пяти лет будет действовать для всех бывших сотрудников ведомств, имеющих доступ к государственной тайне, автор проекта Шхагошев отметил, что это невозможно.
"Не думаю, что это возможно. Все-таки концепция у законопроекта другая, там речь о сотрудниках ФСБ, которые занимаются реальной борьбой с терроризмом, которые реально могут попасть под какие-то недружественные действия со стороны других стран. Поэтому сегодня грести под одну гребенку всех, кто имеет отношение к гостайне, даже сотрудников правоохранительных органов, не следует", - пояснил РИА Новости депутат.
По его словам, многим ведомствам самим "виднее, в чем заключается опасность и кого может коснуться эта опасность". Депутат подчеркнул, что любая законотворческая инициатива в этой области должна применяться адресно с учетом мнения всех заинтересованных сторон, а не бить по "целой армии людей", имеющих отношение к гостайне.
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"Дело в том, что мы даем возможность Федеральной службе безопасности максимально адекватно использовать это законодательство. Самое главное - что этот инструмент есть, и у нас, законодателей, нет никаких претензий к тому, каким образом вещи исполняются специальными службами. Они не будут сами себе "стрелять в ногу", - подчеркнул Шхагошев.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. Как утверждает телеканал, информатор был "одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства". При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об этой истории. Впоследствии в СМИ появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове, работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента России, но был уволен. Его работа, по словам Пескова, не предусматривала контактов с российским лидером. Был ли Смоленков агентом ЦРУ, Кремлю не известно, отметил пресс-секретарь главы государства.
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