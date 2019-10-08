Угрозы Трампа сближают Турцию с Россией, считает эксперт

АНКАРА, 8 окт – РИА Новости, Федор Смирнов. Угрозы президента США Дональда Трампа разрушить турецкую экономику сближают Турцию с Россией, о чем свидетельствует соглашение между ними о расчетах и платежах в нацвалютах, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений университета Абант Иззет Байсал (Болу) Али Яман.

Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного.

"Угрожающие заявления с американской стороны, подобное вчерашнему, политически подталкивают Турцию к сближению с Россией. Пока сложно сказать, как будет действовать соглашение о взаиморасчетах между Турцией и Россией в нацвалютах. Ведь известно, что Турция покупает у РФ в основном энергоносители, и паритета в торговле нет, так как турецкий экспорт в Россию намного меньше импорта", - сказал Яман.

По его словам, Турция стремится к хорошим экономическим отношениям и с РФ, и с США, ей приходится балансировать и использовать систему противовесов в каждом отдельном случае.

"Но это не всегда получается гладко, а сейчас ситуация особенно сложная. У Турции с РФ сложности из-за Сирии, до сих пор для турецких граждан Москва не восстановила безвизовый режим, который был до кризиса со сбитым ВВС Турции российским Су-24 в ноябре 2015 года. Но и с США все очень непросто: возник кризис из-за американской поддержки курдских формирований в Сирии, из-за покупки Турцией российских систем ПВО С-400, есть и другие проблемы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соглашение с РФ о торговле в нацвалюте Турция может использовать как рычаг политического воздействия и послание США о том, что она может еще больше сблизиться с Россией. "Кроме этого, в евразийском пространстве все громче звучат голоса об отказе от доллара и переходе на нацвалюты, и Турция идет в русле этих тенденций", - добавил эксперт.