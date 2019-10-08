Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга

"Наличие большого объема потенциально плохого долга может усугубить ситуацию по мере ее развития, спровоцировав кризис недоверия и сформировав тем самым негативную экономическую спираль. Особенное опасение у меня вызывает большой объем "бесплатного" долга с отрицательной ставкой, который продолжает пользоваться спросом", - сказал он.

Ранее во вторник новый управляющий МВФ Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему. По ее словам, если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса, отметила она и обратила внимание на то, что большой вклад в существующую ситуацию в экономике внесли торговые войны.