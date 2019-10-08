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РИА Новости

Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга

19:45 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты долларов США
Банкноты долларов США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Большой объем плохого мирового долга может спровоцировать кризис недоверия и сформировать негативную экономическую спираль, прокомментировал РИА Новости заявление главы МВФ инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.
"Наличие большого объема потенциально плохого долга может усугубить ситуацию по мере ее развития, спровоцировав кризис недоверия и сформировав тем самым негативную экономическую спираль. Особенное опасение у меня вызывает большой объем "бесплатного" долга с отрицательной ставкой, который продолжает пользоваться спросом", - сказал он.
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Ранее во вторник новый управляющий МВФ Кристалина Георгиева заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему. По ее словам, если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса, отметила она и обратила внимание на то, что большой вклад в существующую ситуацию в экономике внесли торговые войны.
"Рано или поздно наступит период расплаты и бизнес должен будет найти средства на его обслуживание (долга – ред.) в случае рефинансирования, а инвесторы понесут потери в случае погашения долга с отрицательной доходностью по номиналу", - считает эксперт.
При этом, на его взгляд, сам по себе риск массовых корпоративных дефолтов вряд ли может стать триггером обычного циклического кризиса. "Как правило, подобным триггером выступают иные факторы - такие как повышение процентных ставок ЦБ крупнейших экономик мира в рамках борьбы с пузырями и/или геополитика, будь то торговые войны, распад СССР или нефтяное эмбарго", - добавляет он.
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