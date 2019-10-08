Алибасов снова подаст иск к производителю "Крота" и компании "Ашан"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасова заявил РИА Новости, что не расстроился из-за отказа суда удовлетворить его иск к производителю химического средства для очистки труб "Крот" и компании "Ашан" и намерен обратиться в суд второй инстанции.

Ранее во вторник Пресненский суд Москвы рассмотрел и отказал в удовлетворении исковых требований продюсера на 100 миллионов рублей к производителю "Крота" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан".

"Нет, конечно, я не расстроился. Больше того, мы будем подавать в суд в большие инстанции, обязательно! В первую очередь, надо все-таки давать людям полезные уроки, чтобы они не опускали руки. Это же суд первой инстанции отклонил, будем подавать дальше иск в суд второй инстанции", - сказал собеседник агентства.

Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав бутылки. Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан". По словам адвоката, в 85 миллионов Алибасов оценил моральный вред и в 15 миллионов – сумму, потраченную на лечение и последующее восстановление.

Как сообщалось ранее, после инцидента с бытовой химией врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.