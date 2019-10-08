Алибасов снова подаст иск к производителю "Крота" и компании "Ашан"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасова заявил РИА Новости, что не расстроился из-за отказа суда удовлетворить его иск к производителю химического средства для очистки труб "Крот" и компании "Ашан" и намерен обратиться в суд второй инстанции.
Ранее во вторник Пресненский суд Москвы рассмотрел и отказал в удовлетворении исковых требований продюсера на 100 миллионов рублей к производителю "Крота" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан".
"Нет, конечно, я не расстроился. Больше того, мы будем подавать в суд в большие инстанции, обязательно! В первую очередь, надо все-таки давать людям полезные уроки, чтобы они не опускали руки. Это же суд первой инстанции отклонил, будем подавать дальше иск в суд второй инстанции", - сказал собеседник агентства.
Алибасов в начале июня попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав бутылки. Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к производителю химического средства "Крот" - компании "АМС Медиа", а также к компании "Ашан". По словам адвоката, в 85 миллионов Алибасов оценил моральный вред и в 15 миллионов – сумму, потраченную на лечение и последующее восстановление.
Как сообщалось ранее, после инцидента с бытовой химией врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. В середине июня его выписали из больницы.
Адвокат Алибасова также говорил, что продюсер хочет добиться того, чтобы был принят закон, по которому упаковки продуктов бытовой химии не должны быть похожи на еду и напитки.