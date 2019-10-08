Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Парламент Турции на заседании во вторник продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, свидетельствуют результаты голосования.

Согласно решению парламента, мандат на использование ВС Турции в Ираке и Сирии продлен до 30 октября 2020 года.

Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил за рубежом и пребывание на территории страны иностранных войск. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2018 годах продлевался еще на год.