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РИА Новости
Война в Сирии

Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

19:44 08.10.2019 (обновлено: 19:46 08.10.2019)
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© AP Photo / DHA / Resit CelebiogluТурецкая военная техника в городе Килис недалеко от границы с Сирией
Турецкая военная техника в городе Килис недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / DHA / Resit Celebioglu
АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Парламент Турции на заседании во вторник продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, свидетельствуют результаты голосования.
Согласно решению парламента, мандат на использование ВС Турции в Ираке и Сирии продлен до 30 октября 2020 года.
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Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил за рубежом и пребывание на территории страны иностранных войск. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2018 годах продлевался еще на год.
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