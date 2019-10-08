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РИА Новости

Медведев поздравил Асадова с назначением на пост премьера Азербайджана

19:42 08.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Али Асадова с назначением на пост премьера Азербайджана, отметив готовность к активной совместной работе по правительственной линии, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении своего помощника Асадова премьер-министром страны.
Медведев отметил, что Россию и Азербайджан связывают дружественные и партнерские отношения, поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре.
"Хотел бы подтвердить готовность к активной совместной работе по правительственной линии в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего сотрудничества, продвижения новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях", - приводятся слова Медведева в тексте телеграммы.
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Дмитрий МедведевИльхам АлиевРоссияАзербайджанВ мире
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