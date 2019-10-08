Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T19:41Z
https://ria.ru/20191008/1559557510.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155545/08/1555450819_0:37:912:550_1036x0_80_0_0_b50b0732a6f0bf18cf98e0bb25130480.jpg
РИА Новости
Культура

В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке

19:41 08.10.2019
724
© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуреГлава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
© Фото : Пресс-служба комитета Госдумы по культуре
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Новая редакция законопроекта о возрастной маркировке освободит произведения литературы из школьной программы от необходимости предъявлять паспорт при ее покупке, сказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произволений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и другие).
"Я провела рейд по книжным магазинам и пришла к выводу, что в нашей стране до 16 лет читать запрещено... Все, что по 16+ включительно, мы считаем, надо освободить от маркировки, оставив право производителя рекомендовать для определённого возраста или для семьи", - сказала Ямпольская на заседании комитета во вторник.
Она пояснила, что рекомендованная министерством просвещения литература будет освобождена от промежуточной маркировки, в связи с чем предъявлять паспорт при ее покупке не потребуется. Такое требование останется лишь к произведениям категории 18+, имеющей обсценную лексику.
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
24 мая, 16:51Культура
Толстой поддержал отмену возрастной маркировки на произведения искусства
"18+ — это 18+. Это строгое отсечение. Закатано в целлофан. На кассе у вас могут спросить "покажите, пожалуйста, документ", - сказала журналистам Ямпольская.
По ее словам, количество произведений, которые одновременно рекомендованы министерством просвещения и находятся в категории 18+, "в зоне арифметической погрешности". По мнению Ямпольской, этого быть не должно, однако эту проблему Минпросвещения может решить, пересмотрев список рекомендованной к чтению литературы.
Ямпольская также сообщила, что ко второму чтению запланировано проработать вопрос маркировки кино. В первой версии законопроекта предлагалось освободить от неё фильмы, снятые до 1991 года, однако, учитывая позиции разных ведомств и экспертов, это положение было изъято. К этому вопросу глава комитета предложила депутатам вернуться в ходе работы над законопроектом ко второму чтению.
Книги. Архивное фото
4 сентября 2018, 09:03РИА Новости
В Екатеринбурге школьнице отказались продать стихи Есенина и Маяковского
420003
Обсудить 2
КультураЕлена ЯмпольскаяГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Ребенок смотрит телевизор. Архивное фото
В России появится новая возрастная маркировка
РИА
Новости
Система нагревания табака
В Госдуме призвали бороться с вейпами, как с табаком
Лаборант иммунологического отдела Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове
Правительство предложит сроки внедрения новой схемы оплаты труда в медицине
Бутилированная вода
СМИ: в России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды
Лента
новостей
В одном из гипермаркетов
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
Флаг Китая
Эксперт рассказал, кому угрожает дефолт мирового корпоративного долга
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Банкноты долларов США
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал сообщения о выходе США из Договора по открытому небу
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
В небе над Голливудом появилась надпись VVP67
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Охотник
В Госдуму внесли проект об охотниках, регулирующих численность животных
Сыр
Россельхознадзор снял ограничения на поставки белорусского сыра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния