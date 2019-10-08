В Госдуме оценили новую редакцию проекта о возрастной маркировке

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Новая редакция законопроекта о возрастной маркировке освободит произведения литературы из школьной программы от необходимости предъявлять паспорт при ее покупке, сказала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей". Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произволений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и другие).

"Я провела рейд по книжным магазинам и пришла к выводу, что в нашей стране до 16 лет читать запрещено... Все, что по 16+ включительно, мы считаем, надо освободить от маркировки, оставив право производителя рекомендовать для определённого возраста или для семьи", - сказала Ямпольская на заседании комитета во вторник.

Она пояснила, что рекомендованная министерством просвещения литература будет освобождена от промежуточной маркировки, в связи с чем предъявлять паспорт при ее покупке не потребуется. Такое требование останется лишь к произведениям категории 18+, имеющей обсценную лексику.

"18+ — это 18+. Это строгое отсечение. Закатано в целлофан. На кассе у вас могут спросить "покажите, пожалуйста, документ", - сказала журналистам Ямпольская.

По ее словам, количество произведений, которые одновременно рекомендованы министерством просвещения и находятся в категории 18+, "в зоне арифметической погрешности". По мнению Ямпольской, этого быть не должно, однако эту проблему Минпросвещения может решить, пересмотрев список рекомендованной к чтению литературы.