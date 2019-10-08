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РИА Новости

Россельхознадзор снял ограничения на поставки белорусского сыра

19:38 08.10.2019 (обновлено: 19:39 08.10.2019)
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© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкСыр
Сыр
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сыр. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россельхознадзор разрешил поставки в Россию сыра с Любанского филиала "Слуцкого сыродельного комбината" из Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сыра с белорусского предприятия Любанский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", - сообщается в пресс-релизе.
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Решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства белорусского надзорного ведомства. Продукция, отправляемая в Россию, должна быть выработана с 8 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 8 мая ограничил ввоз в Россию молочной продукции 37 предприятий Белоруссии, в том числе на молочную продукцию наливом, поставляемую ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".
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РоссельхознадзорБелоруссияРоссияЭкономика
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