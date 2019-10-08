Россельхознадзор снял ограничения на поставки белорусского сыра

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россельхознадзор разрешил поставки в Россию сыра с Любанского филиала "Слуцкого сыродельного комбината" из Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сыра с белорусского предприятия Любанский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", - сообщается в пресс-релизе.

Решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства белорусского надзорного ведомства. Продукция, отправляемая в Россию, должна быть выработана с 8 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.