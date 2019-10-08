Ребенка, которого пыталась убить мать, доставили в больницу в Казани

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Мальчик, которому мать нанесла несколько ударов ножом после ссоры с супругом в Набережных Челнах, доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани, сообщили РИА Новости в Минздраве Татарстана.
По данным СУСК РФ по Татарстану, ночью 6 октября 32-летняя жительница Набережных Челнов поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Женщина ножом нанесла множественные ранения сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе. Младший мальчик скончался на месте. Второй ребенок и подозреваемая были госпитализированы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более малолетних".
"Ребенок доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Пациента привезли на реанимобиле по линии санавиации. Мальчика сопровождал руководитель службы реанимации ДРКБ, врач-анестезиолог-реаниматолог. В данный момент ребенок находится в реанимации, в сознании, угрозы жизни нет", - сообщили в минздраве Татарстана.
Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние мальчика как стабильное, средней степени тяжести.