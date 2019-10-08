Россия и Аргентина выработают совместные космические проекты

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Россия и Аргентина намерены в ближайшее время выработать совместные проекты в космической сфере, сообщил журналистам замгендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов.

"В ближайшее время мы выйдем на практические направления, я думаю, это будут вопросы, связанные с навигацией. Не надо сосредотачиваться только на установке станций... Мы можем предоставить и ряд технологий", - сказал он.

Кроме того, в числе возможных проектов - дистанционное зондирование Земли, технологии для развития ракетно-космической промышленности, изучение далекого космоса.

"Мы договорились, что в ближайшее время мы обменяемся письмами о том, что интересно нам, что интересно им", - отметил Хайлов.

Говоря в целом о работе "Роскосмоса" в Латинской Америке, он подчеркнул, что у ведомства есть проекты в различных странах.

"У нас есть правовая база с Чили, мы хорошо работаем с Кубой, с Никарагуа, ведем переговоры с Бразилией. В Бразилии у нас четыре станции ГЛОНАСС и комплекс по мониторингу космического мусора. Эта тема актуальная для всего мира", - отметил Хайлов.