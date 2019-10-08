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РИА Новости

Украинская полиция проверяет сообщение о минировании 53 объектов в Харькове

19:24 08.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании 53 объектов в Харькове, в частности аэропорта, торгово-развлекательных центров, больниц и жилых домов, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сообщение о минировании семи больниц, 21 торгово-развлекательного центра, 21 жилого дома, вуза, аэропорта, автомобильного и железнодорожного вокзалов поступило на электронную почту полиции около 15.30 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.
По адресам выехали следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники. Проводится осмотр помещений и прилегающих территорий.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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