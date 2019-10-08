Украинская полиция проверяет сообщение о минировании 53 объектов в Харькове

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Правоохранители проверяют информацию о минировании 53 объектов в Харькове, в частности аэропорта, торгово-развлекательных центров, больниц и жилых домов, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Сообщение о минировании семи больниц, 21 торгово-развлекательного центра, 21 жилого дома, вуза, аэропорта, автомобильного и железнодорожного вокзалов поступило на электронную почту полиции около 15.30 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники. Проводится осмотр помещений и прилегающих территорий.