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РИА Новости
Война в Сирии

Египет, Греция и Кипр заявили об опасности турецкой операции в Сирии

19:23 08.10.2019
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© AP PhotoТанки турецкой армии
Танки турецкой армии
© AP Photo
Танки турецкой армии. Архивное фото
КАИР, 8 окт - РИА Новости. Президенты Египта и Кипра Абдель Фаттах ас-Сиси и Никос Анастасиадис, а также премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на трехсторонней встрече в Каире выразили опасения в связи с планами Турции провести военную операцию на севере Сирии.
В начале октября Турция объявила о скором начале операции против курдских формирований, поддерживаемых США, на приграничной территории Сирии. США заявили, что не будут участвовать в операции, более того, отведут войска от района возможных военных действий. В свою очередь, замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что сирийские власти будут защищать всю территорию и не приемлют оккупации "даже пяди сирийской земли".
"Стороны выразили свою глубокую озабоченность в связи с планируемой незаконной военной операцией Турции на сирийской территории и подтвердили необходимость работать с целью сохранения единства сирийского государства и его целостности. Они также высказали осуждение любой попытки Турции нарушить территориальную целостность или внести какие-либо изменения в существующую в Сирии демографическую ситуацию", - говорится в распространенном по итогам встречи заявлении египетской президентской администрации.
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Война в СирииВойна в СирииКириакос МицотакисФейсал МикдадНикос АнастасиадисКипрГрецияТурцияСирияЕгипет
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