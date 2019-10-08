Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.

Участники совещания также затронули тему начала работы конституционного комитета Сирии.

"Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию", — уточнил Песков.

Он добавил, что на совещании также обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки.

Обстановка на севере Сирии

На минувшей неделе президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшие дни может быть принято решение о зачистке приграничной территории на севере Сирии от курдов и о создании там зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся в Турции.

Как подчеркнул замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, власти страны будут защищать всю территорию республики.

В свою очередь, США заявили, что не будут участвовать в операции, более того, отведут войска от района возможных военных действий.

Командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" Мазлум Абди не исключил, что пойдет на сотрудничество с президентом Башаром Асадом в случае начала военной операции со стороны Турции.

Он заявил, что обеспокоен заявлением Турции, и призвал американцев повлиять на решение Дональда Трампа.

Мазлум Абди подчеркнул, что войска, которые должны охранять около 12 тысяч боевиков, подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, теперь вынуждены направиться к границе, ожидая турецкого нападения.