Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-08T19:59Z
https://ria.ru/20191008/1559556599.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155955/81/1559558125_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2bcfbdfc1c3bfa600bdfe3cdb1ad3793.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Путин обсудил с членами Совбеза обострение на северо-востоке Сирии

19:17 08.10.2019 (обновлено: 19:59 08.10.2019)
13374
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные на турецко-сирийской границе. 8 октября 2019
Турецкие военные на турецко-сирийской границе. 8 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные на турецко-сирийской границе. 8 октября 2019
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что поводом стало обострение ситуации на северо-востоке арабской республики.
Здание Госдепартамента в США
Вчера, 17:18Война в Сирии
Дипломаты из США пытаются остановить операцию в Сирии, сообщил источник
Участники совещания также затронули тему начала работы конституционного комитета Сирии.
"Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию", — уточнил Песков.
Он добавил, что на совещании также обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки.

Обстановка на севере Сирии

На минувшей неделе президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшие дни может быть принято решение о зачистке приграничной территории на севере Сирии от курдов и о создании там зоны безопасности для сирийских беженцев, находящихся в Турции.
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Вчера, 15:10Война в Сирии
Курды допустили сотрудничество с Асадом для борьбы с Турцией
Как подчеркнул замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, власти страны будут защищать всю территорию республики.
В свою очередь, США заявили, что не будут участвовать в операции, более того, отведут войска от района возможных военных действий.
Командующий курдскими "Сирийскими демократическими силами" Мазлум Абди не исключил, что пойдет на сотрудничество с президентом Башаром Асадом в случае начала военной операции со стороны Турции.
Он заявил, что обеспокоен заявлением Турции, и призвал американцев повлиять на решение Дональда Трампа.
Мазлум Абди подчеркнул, что войска, которые должны охранять около 12 тысяч боевиков, подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, теперь вынуждены направиться к границе, ожидая турецкого нападения.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
7712541235
Обсудить 10
Война в СирииСовет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ерунда, три раза кого-то там победили. Победим и в четвертый. А там и в пятый. Умеем мы союзников находить. Талант, передающийся из поколения в поколение отечественной внешней политики.
8 октября, 20:52
pp164
18302013
Министру иностранных дел сообщите, а то он каждую неделю докладывает о том что в Багдаде всё спокойно
8 октября, 19:46
Ант Антов
14510010
Рекомендуем
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
В Германии разбился американский истребитель
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Вице-президент Турции ответил на угрозу Трампа уничтожить экономику страны
Актер Дмитрий Марьянов
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику
На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику
Лента
новостей
Турецкие лиры
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалютах
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Американские военнослужащие в Сирии
В Пентагоне объяснили, почему США вывели военных с севера Сирии
Сотрудник соединения специального назначения во время тактических учений
Польский эксперт оценил эффективность российского спецназа
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
Москва, Белорусский вокзал
В Москву из Германии прибыл поезд с высоким радиационным фоном
Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе
МИД Ирана предостерег Турцию от военных действий на территории Сирии
Севастополь
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:36Всемирный банк: мигранты помогут экономике Европы и Центральной Азии
07:34Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
07:33Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту экономики России
07:32Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5%
07:31Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой торговли на 2019 год
07:28Сотрудники компании в Кузбассе получили условные сроки за хищение
07:16В Волгоградской области автомобиль с пятью подростками врезался в дерево
07:13В Приморье неизвестные засыпали землей Вечный огонь у Мемориала погибшим
07:10В США растет число сторонников импичмента Трампа, показало исследование
07:04Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
06:59Ким Чен Ын впервые появился на публике после провала переговоров с США
06:56Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
06:52В Колыме сомневаются в объективности рейтинга смертности от алкоголя
06:39Врачи оценили состояние пострадавшей при пожаре в Красноярске
06:14В Брянске похоронщики продавали бесплатные места на кладбище
06:12Названы самые эффективные способы сэкономить в путешествиях
06:09Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
06:09Букмекеры выдвигают Джорджа Мартина на Нобелевскую премию по литературе
05:59Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Лента новостейМолния